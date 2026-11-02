WSJ: США добиваются возобновления поставок газа в Европу через Украину

США лоббируют скорейшее возобновление поставок российского газа в Европу через Украину, пишет Тhe Wall Street Journal. Мера рассматривается как часть стратегии по обеспечению "энергетического перемирия" накануне зимы, которая, вероятно, будет очень тяжелой для Европы.

Предложение, озвученное американскими представителями Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом во время их визитов в Москву и Киев в сентябре, предполагает схему продажи российского газа через американского посредника. Это позволит обойти санкции, а американцам - заработать на этом. Администрация президента Дональда Трампа рассчитывает на то, что Европа в нынешних условиях окажется более склонной к уступкам.

Также рассматривается возможность возобновления работы "Северного потока" в рамках масштабной сделки. По мнению одного из американских высокопоставленных чиновников, ошибка заключалась в строительстве газопровода без предварительного заключения с Россией более широкого соглашения по безопасности.

В Европе выразили заинтересованность в предложении, которое может привести к существенному удешевлению газа. В США считают, что ЕС было бы проще пересмотреть свою позицию, если бы Киев одобрил продажу газа в рамках соглашения о прекращении огня.

Ранее Еврокомиссия отклонила инициативу США по увеличению закупок российского газа через Украину. И отвергла возобновление работы "Северного потока".