США обвинили Европу в лицемерии из-за "дизельной сделки"

Критика Европы в адрес США, заключивших с Россией будто бы недопустимую "дизельную сделку", является лицемерием. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас публично осудила решение Вашингтона смягчить на время санкции. Этого нельзя делать, и ЕС так делать не будет. Однако Бессент уверен, что это лицемерие — хотя бы потому, что с 2022 года страны Европы перечислили России больше денег за газ и нефть, чем направили в виде помощи Киеву, так как полностью порвать с российскими энергоносителями они оказались не в силах. А теперь обвиняют США, в то время как их собственная стратегия оказалась провальной.

"Заявления о том, что мы не можем принимать меры для снижения цен на дизельное топливо, совершенно лицемерны", — сказал Бессент.

Он подчеркнул, что это выгодно США, а для Трампа главное - это защищать интересы своей страны, а не Европы. Американский президент уверен, что цены на топливо вскоре начнут снижаться. До конца года мировой рынок пополнят примерно 1,8 млн тонн топлива, а позднее ожидается поставка еще 3 млн тонн, если российские НПЗ будут стабильно работать.

Эксперты, однако, считают, что цены на топливо в США заметно не снизятся — нужны другие объемы поставок. Но это нужно Трампу в преддверии выборов в конгресс. Впрочем, и на выборах этот шаг вряд ли поможет, а демократы имеют хорошие шансы вернуть себе контроль над обеими палатами конгресса.