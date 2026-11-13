13 Ноября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Березовском осужден москвич, пытавшийся сбежать от работы "курьером" для мошенников

Березовский городской суд вынес приговор 22-летнему жителю Москвы, которого мошенники заставили работать своим "курьером". О том, как это произошло, рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Установлено, что Иван Сидоров после армии долго не мог трудоустроиться, но все-таки нашел вакансию руководителя курьерской службы на одном из популярных порталов по поиску работы. Прежде чем соглашаться на должность, осужденный проверил организацию в интернете: это было реально существовавшее предприятие с адресом, контактами и деловой историей, что усилило его доверие к вакансии. "Компания" же якобы занималась предотвращением хищения средств и привлечением к уголовной ответственности за оказание содействия и материальной помощи военным силам Украины.

Ивану дали тестовые задания, чтобы он ознакомился с работой службы доставки и показал свои навыки, а затем отправили в командировку в Екатеринбург с заданием съездить в Березовский. Для поездки из Екатеринбурга в город-спутник ему оплатили такси. Однако уже после встречи с расстроенным пенсионером, который передал ему свыше 1 млн рублей, парень заподозрил неладное. Поняв, что стал частью мошеннической схемы, он стал допрашивать куратора, на что тот стал ему угрожать жизнью и здоровьем матери, назвав ее адрес и даже автомобиль.

Испугавшись за жизнь мамы, Иван все же забрал деньги, положил их в тайник, указанный мошенниками, и в течение суток не связывался с "работодателями". На следующий день его задержали сотрудники полиции.

Потерпевшим стал 74-летний пенсионер из Березовского. В период до 25 августа 2026 года ему неоднократно звонили "сотрудниками Пенсионного фонда" и "силовых структур". Пожилой мужчина под давлением злоумышленников снял в разных банках 1 млн 29 тыс. рублей, дождался "курьера", который назвал ему кодовое слово "ноутбук" и передал ему деньги.

В суде Иван Сидоров признал свою вину в полном объеме и раскаялся. Его семья возместила ущерб в полном объеме, а также компенсировала моральный вред потерпевшему. Сам потерпевший также просил прекратить уголовное преследование подсудимого, так как претензий к нему не имеет и считает его такой же жертвой мошенников.

Несмотря на это, суд все же признал Ивана виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Но с учетом всех обстоятельств, назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Он также обязан выплатить штраф в 250 тыс. рублей. В течение испытательного срока осужденный должен будет доказать свое исправление. В противном случае условное лишение свободы будет отменено, а парень отправится в места лишения свободы для отбывания наказания.

Приговор вступит в законную силу по истечении 15 суток со дня провозглашения, если не будет обжалован сторонами.

Теги: Березовский, мошенничество, курьер, суд, приговор


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