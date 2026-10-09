Песков предостерег россиян от посещения стран Евросоюза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег россиян, особенно тех, кто находится под санкциями, от поседения стран Евросоюза. В интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину Песков отметил, что посещение стран ЕС сейчас опасно.

"Тем, кто в санкциях, нужно отдавать себе отчет в том, что да, мы считаем эти санкции незаконными с точки зрения международного права, но в самих европейских странах и на пространстве ЕС нарушение санкций является уголовным преступлением. То есть надо отдавать себе в этом отчет, соизмерять все действия и, конечно же, посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным", - отметил Песков.

Напомним, основатель telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчук задержан спецслужбами Черногории (страны НАТО).

Операция силовиков прошла утром 9 октября. Среди задержанных оказалась жена Звинчука и трое его соратников. Власти связывают задержания с подозрениями в "гибридной деятельности" по распространению "российской пропаганды" и "иностранного информационного влияния". Команда проекта "Рыбарь" сообщила, что Михаил Звинчук и другие задержанные в Черногории россияне планировали съемки Цетинского монастыря, на что у них было соответствующее разрешение.