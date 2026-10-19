Трамп: Зеленский не хочет мира

США активно работают над завершением военного конфликта Украины с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, раскритиковав при этом Зеленского.

Трамп отметил, что осознанно воздерживается от опрометчивых шагов, которые могут вынудить Россию выйти из диалога об урегулировании. А вот Киев не демонстрирует заинтересованности в мире. Зеленский продолжает атаковать российские НПЗ, прекрасно понимая, что подобные удары больно бьют по глобальной энергетике и американскому рынку дизеля в частности, подчеркнул Трамп. Из-за этого страдают все. И в то же время, несмотря на трудности, Россия продолжает экспортировать на мировой рынок огромные объемы топлива по доступной цене.

Также Трамп полагает, что Зеленский никогда и не стремился к миру. Еще два года назад у него была возможность договориться на гораздо более выгодных условиях. Теперь "его страна лежит в руинах, значительная часть ее территории потеряна, выход к океанам и морям утрачен, а мужское население сократилось". И Киев все равно не хочет прекращать воевать. Так что ответственность за боевые действия лежит прежде всего на Украине.

В конце прошлой недели Трамп приостановил действие ряда санкций, заложенных в законопроекте покойного сенатора (террориста и экстремиста) Линдси Грэма, касающемся России и Ирана. Он объяснил, что "не хочет совершать глупых поступков, которые оттолкнули бы Россию от стола переговоров".