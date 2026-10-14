16 Октября 2026
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Фото: УМВД по г. Екатеринбургу

Кальянная и камеры в туалетах. Полиция рассказала, что происходило в супружеских притонах Екатеринбурга

В екатеринбургских притонах, в чьей организации обвиняют замужнюю пару Загвоздиных, велась видеосъемка клиентов. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Ранее мы писали, что дело Александра и Елены Загвоздиных, а также еще семерых фигурантов, передали в Чкаловский районный суд. По версии следствия, именно Александр организовал бордели, маскируя их под массажные салоны, после чего для ведения финансовой отчетности и "кадровой" работы привлек к "бизнесу" и свою супругу. Первый салон открылся на улице Степана Разина, 95, а позже интимный бизнес переехал на улицу Мамина-Сибиряка, 52. Каждый из сотрудников имел свои обязанности: кто-то набирал женщин и координировал их работу, другие искали помещения и занимались содержанием притонов, а третьи продвигали бизнес в интернете.

В полиции рассказали, что свою деятельность "массажные салоны" начали в 2020 году. Девушки приходили, откликаясь на объявления в интернете с предложением легальной работы на должностях хостес, управляющих и мастеров массажа. Постепенно, во время личных бесед, девушек обманом или уговорами убеждали заниматься оказанием интимных услуг клиентам. Позднее уговорами начали заниматься и администраторы. Всего фигуранты вовлекли в занятие проституцией не менее 22 девушек.

Спустя некоторое время, в целях конспирации, на первом этаже борделя была обустроена кальянная, гости якобы приходили покурить, но позже уходили с "массажистками" в отдельные комнаты. Как выяснилось, в этих комнатах под видом датчиков дыма, были спрятаны камеры. Велось видеонаблюдение, в том числе, в душевых и туалетах. Как организаторы распоряжались записями после, не сообщается.

В уголовном деле насчитывается 25 эпизодов, предусмотренных ст. 240 и 241 УК РФ. Материалы дела находятся в производстве судьи Александра Кабанова. Дата судебного разбирательства пока не определена.

Напомним, что накануне в центре Екатеринбурга накрыли очередной бордель, который отличался от других лишь тем, что был "разбросан" по разным квартирам. Сотрудницы интим-услуг расположились в апарт-отеле "Артек" на Степана Разина, 2 - прямо возле цирка.

Теги: Екатеринбург, притон, супруги


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