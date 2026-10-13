Уехавшего из России прикамского миллиардера будут судить в Москве

В Хамовническом районном суде Москвы 16 октября состоится предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывших совладельцев ОАО "Соликамский магниевый завод" Петра Кондрашева и Игоря Пестрикова. Об этом сообщает "КоммерсантЪ - Прикамье". Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц и фальсификации доказательств.

По версии следствия, фигуранты обманули столичного инвестора Сергея Поволокина на 9 млн долларов. В 2015 году между Кондрашевым и Пестриковым был заключён договор займа, позже заменённый вексельным обязательством. В качестве обеспечения Пестриков передал Кондрашеву около 25% акций СМЗ. Обязательства погасил Поволокин, к которому перешло право залога на этот актив. Однако распорядиться бумагами он не смог: 100% акций завода после исков надзорных органов перешли в собственность государства. Позже суды установили, что договор займа между Кондрашевым и Пестриковым был безденежным.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2024 года по заявлению Поволокина. Оба обвиняемых уже несколько лет не живут в России и находятся в международном розыске. Кондрашев, по данным суда, с 2020 года проживает в Вене, он отрицает причастность к преступлению и ссылается на преклонный возраст и здоровье. На его имущество в России наложен арест; среди активов обнаружена только квартира в Соликамске. Также он является кредитором обанкротившегося Экопромбанка с требованиями около 500 млн рублей.

Игорь Пестриков ранее уже был осуждён по другому делу — о хищении более 250 млн рублей у СМЗ и покушении на растрату 2,5 млрд рублей. В апреле прошлого года его приговорили к восьми годам лишения свободы со штрафом 1,5 млн рублей.