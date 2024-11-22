22 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Германии признали наличие плана на случай военного конфликта

В Германии признали существование плана на случай вооруженного конфликта.

"Оперативный план "Германия" не является разработкой последних месяцев, но был инициирован и продуман за несколько лет до этого", - приводит ТАСС слова представителя Минобороны ФРГ Митко Мюллера, сказанные на брифинге.

Напомним, ранее власти Германии не исключили начала войны между НАТО и Россией в будущем году. Конфликт может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине. После него РФ якобы начнет сначала скрытую атаку на Запад: кибератаки, другие формы гибридной войны, все это якобы будет направлено, главным образом, на страны Балтии. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что странам альянса надо готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет. В МИД РФ с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО.

Теги: ФРГ, Германия, Минобороны России


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