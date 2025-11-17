Министр обороны Германии допустил войну НАТО с Россией до 2029 года

Министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией.

По его мнению, вооруженный конфликт может произойти в 2029 году, при этом некоторые военные эксперты считают, что это возможно уже в 2028-м.

"А некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето",— цитирует Писториуса РИА Новости.

В январе 2024 года Bild сообщал, что власти Германии не исключают начала войны между НАТО и Россией в 2025 году. Издание описывало сценарий развития событий, ссылаясь на некий секретный документ бундесвера.

Также в прошлом году сообщалось, что Североатлантический альянс готовит сценарий масштабной медицинской эвакуации раненных солдат в случае войны с РФ.