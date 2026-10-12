В отношении экс-замгубернатора Ростовской области завели новое уголовное дело
В отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области - министра транспорта Владимира Окунева возбудили второе уголовное дело.
Как сообщает ТАСС, в августе против него было возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денег или имущества. Также Окунева подозревают в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, экс-чиновник создал условия мнимой конкуренции в 53 конкурсных процедурах на выполнение дорожных работ, поддерживая цену контрактов на общую сумму в почти 2 млрд рублей. В результате Окунев получил незаконный доход на сумму свыше 1,9 млрд рублей.
В декабре прошлого года фигурант был объявлен в розыск.