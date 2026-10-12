В Перми следователи выясняют обстоятельства гибели четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна

В Перми проводится процессуальная проверка по факту гибели 4-летнего ребёнка. Об этом сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

По предварительным данным, вечером 2 октября 2026 года в квартире дома по улице Пихтовая мальчик вышел на балкон, залез на стул и выпал из окна. С различными травмами его госпитализировали. Несмотря на оказанную помощь, ребёнок скончался в медицинском учреждении. Известно, что в момент происшествия матери дома не было.

Следователь осмотрел место происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверка ведётся по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).