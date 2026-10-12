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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

В России вынесен первый приговор по делу о поставках в армию некачественных сухпайков

В Москве вынесен первый приговор по делу о поставке некачественных сухих пайков в армию России. Наказана одна из руководителей "Грязинского пищевого комбината" Эльвира Смирнова.

Приговор – четыре года в колонии общего режима. Также она оштрафована на 1,5 млн руб., пишет ТАСС.

Уголовное дело о некачественных сухпайках расследуется по уголовной статье "Присвоение или растрата". Подозреваемые по делу - топ-менеджеры "Грязинского пищевого комбината" Эльвира Смирнова, Александр Михайленко и Валерий Ковалевич. По решению суда они были отправлены под арест. Также обвинение по этому делу было предъявлено бизнесмену Игорю Котельникову, но он умер в СИЗО.

Теги: Эльвира Смирнова, приговор, сухой паёк, сухпай, приговор


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