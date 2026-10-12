Ольга Кузнечевских прокомментировала итоги 1 заседания комитета по социальной политике Тюменской областной Думы нового созыва

В Тюменской областной Думе прошло первое рабочее заседание комитета по социальной политике нового созыва под председательством Ольги Кузнечевских.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в повестке дня заседания было включено девять вопросов, в числе которых были законодательные инициативы по внесению изменений в действующие областные законы, вопросы, связанные с реализацией контрольных полномочий регионального парламента, и вопросы организационного характера.

Один из важных вопросов повестки дня касался внесения изменений в областной закон «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщикам социальных услуг». Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с учетом правоприменительной практики, а также с целью исполнения поручения президента России Владимира Путина по развитию стационарозамещающих технологий с учетом семейно-ориентированного подхода в работе с семьей и детьми.

Депутаты-члены комитета провели детальное обсуждение предлагаемых изменений и единогласно поддержали инициативу областного правительства.

Комментируя рассмотрение этого вопроса, председатель комитета Ольга Кузнечевских отметила, что законопроект предлагает дополнить перечень социальных услуг новыми видами, а также упрощает процедуру их получения.

«Ранее эти услуги люди получали только в стационарах, где они находились круглосуточно. При этом нахождение в домах социального обслуживания сопряжено с определёнными переживаниями, когда люди оказываются вне дома. Даже если человек одинок, ему морально легче быть дома. Сегодня такая потребность очевидна. Бывают ситуации, когда дети, которые не живут со своими родителями, готовы оказывать им поддержку. И законопроект как раз и предусматривает возможность получения социальных услуг нуждающимся, оставаясь дома. Кроме того, эта мера позволит не расширять сеть домов социального обслуживания, что является достаточно затратным, и создает условия для предоставления данных видов социальных услуг негосударственными коммерческими организациями, четко определяя, какие виды услуг могут быть платными, а какие должны предоставляться за государственный счет», - резюмировала Ольга Кузнечевских.