В Бисерти двухлетний мальчик упал глазом на саморез

В Бисерти двухлетний мальчик наткнулся глазом на саморез, упав дома на пол. О том, что произошло, и как врачи справились с операцией, рассказали в областном минздраве.

Все произошло в обычный будничный день, когда мама семейства поехала оформлять документы, старшие дети находились в школе и детсаду, а самый младший ребенок - остался с отцом, который прикручивал дома половицы. Мальчик стал бегать, запнулся и упал. Он даже не заплакал, не поняв, что произошло. В этот момент домой вернулась мама, которая увидела в уголке глаза ребенка шляпку от самореза и срочно повезла того в Бисертскую районную больницу.

Рентген показал, что саморез проник глубоко под нижнюю стенку глазницы, в верхнечелюстную пазуху. Ситуация была критической, а потому всего за несколько минут было принято решение транспортировать мальчика вместе с мамой в детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга. Там мальчика оперативно доставили в операционную, где его уже ждала команда из специалистов отделений анестезиологии и реанимации, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии и травматологии.

"Саморез вошел в глазницу под таким углом, что, по счастливому стечению обстоятельств, не повредил жизненно важные структуры. Задачей нашей команды было с ювелирной точностью удалить инородное тело. Нам удалось сохранить не только глаз как орган, но и его функции", — отметил челюстно-лицевой хирург ДГКБ №9 Сергей Пименов.

Еще несколько дней после этого ребенок провел в больнице под наблюдением врачей. Мама же все время благодарила врачей за спасенное зрение сына.