Китайский Иу может стать городом-побратимом Екатеринбурга

Очередным городом-побратимом Екатеринбурга может стать китайский Иу. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Средний Урал и город Иу (провинция Чжэцзян, КНР) договорились об углублении сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и туристической сферах. Договоренности были достигнуты в ходе рабочей встречи министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина и мэра Иу Вэнь Цзяньфэя. Она состоялась в понедельник, 12 октября.

Как отметил министр, Китай является одним из приоритетных партнеров Свердловской области. Сейчас правительство региона и администрация Екатеринбурга прорабатывают вопрос подписания соглашения о побратимских связях между уральской столицей и городом Иу.

Напомним, минувшей весной Екатеринбург и белорусский Могилев стали городами-побратимами.