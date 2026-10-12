Депутаты избрали Владимира Шауракса новым мэром Березовского

На место главы Березовского муниципального округа избран Владимир Шауракс. Решение о назначении было единогласно принято сегодня депутатами городской думы.

Вместе с ним за кресло градоначальника боролись директор 55 школы Максим Калинин и директор фонда поддержки малого бизнеса Ренат Галлямов. Напомним, что до этого Владимир Шауракс был назначен врио главы города.

"В статусе временно исполняющего Владимир Шауракс находился с апреля этого года. За это время он успел погрузиться в текущие дела муниципалитета и представить свое видение развития территории. Поздравляем Владимира Сергеевича! Желаем новых побед на благо Берёзовского муниципального округа!" – пишет пресс-служба городской администрации.

Напомним, что в прошлом году в Березовском вокруг кресла градоначальника развязался настоящий скандал. В январе депутаты неожиданно избрали мэром "технического кандидата" – начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову. За нее проголосовали 17 депутатов, в то время как за действующего на тот момент главу Евгения Писцова – шесть. Маслакова взяла самоотвод, но дума не дала ей этого сделать и одобрила ее кандидатуру.

После этого новый мэр подала в суд на депутатов, а затем пропустила свою инаугурацию. На фоне всего этого Евгений Писцов объявил, что остается главой Березовского. Позже к иску Маслаковой присоединился депутат Михаил Киндрась. Иски объединили в один.

19 марта, суд вынес решение, признав действия депутатов думы незаконными, однако окружная дума это решение обжаловала. Только в июне Свердловский областной суд, по итогам апелляционного рассмотрения, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу заявителя – без удовлетворения.

В апреле этого года Евгений Писцов покинул должность главы Березовского по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, а по решению губернатора Дениса Паслера, временно исполняющим обязанности мэра назначен Владимир Шауракс.