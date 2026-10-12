Учить школьников ИИ бессмысленно - составитель задач на ЕГЭ

Директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко, который курирует составление задач на ЕГЭ, заявил, что изучать искусственный интеллект (ИИ) как технологию использования "почти бессмысленно".

По его мнению, любой школьник уже освоил это, еще до всяких уроков ИИ, потому что дети давно просто переписывают ответы нейросетей. Зачем это вводить в школу, непонятно.

"Это все равно что сейчас делать уроки по смартфону", - сказал он.

Основной акцент должен делаться на этике использования ИИ. Так, ответы ИИ обязательно должны перепроверяться, но как это сделать, если человек не понимает предмета. "Если ты с помощью ИИ будешь делать домашнее задание, ты просто ничему не научишься", — уверен Ященко.

Он считает, что ИИ мотивирует детей учить математику на углубленном уровне, и число таких детей растет. Правда, результаты ЕГЭ пока плачевны. Средний уровень не дотягивает даже до тройки.

На прошлой неделе министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что уже со следующего учебного года ИИ станет обязательным предметом в школе с 5 класса. Президент РФ Владимир Путин поддержал создание нейросети для системы образования. Правда, оговорился, что "процесс нельзя сводить к нажатию кнопочек".

"Если использование ИИ сводится только к тому, что учащийся нажимал кнопочку для конкретного ответа и сам не включал голову, это ведет к опасному результату", - сказал Путин.