СК объявил в розыск бывшего замгубернатора Ростовской области Окунева

Следственный комитет объявил бывшего замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева в розыск по обвинению в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции.

В пресс-службе ведомства сообщают, что, по версии следствия, будучи директором государственного унитарного предприятия, Окунев через доверенных лиц управлял другим юрлицом, являющимся конкурентом первой компании в сфере строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. Благодаря этому он заключал антиконкурентные соглашения между организациями, участвующими в закупках, обеспечивая себе победу и контракты по максимально высокой стоимости.

В результате, государственное унитарное предприятие было привлечено к административной ответственности, что повлекло причинение ущерба ему в размере более 200 млн рублей. После этого фигуранта объявили в розыск. Ему заочно предъявили обвинение по ст. 286 и 178 УК "Превышение должностных полномочий, ограничение конкуренции". Также рассматривается вопрос о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.