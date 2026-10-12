В России хотят строже наказывать за терроризм и экстремизм

Правительство поддержало пакет антитеррористических законопроектов - их сейчас изучают в Госдуме. Документы подготовили Ирина Яровая и Виктор Озеров. Цель поправок - усилить ответственность за терроризм и экстремизм и ввести отдельное наказание за международный терроризм.

По проекту, международным терактом будут считать преступление за пределами России, если из‑за него оказались под угрозой российские граждане. За такой акт предлагают давать от 15 до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок. Если в результате атаки кто‑то погиб, наказание - от 18 до 20 лет либо пожизненное заключение. За финансирование терактов или вовлечение в них хотят назначать 10-15 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

В список новых преступлений добавят "несообщение о преступлении террористической направленности" и "содействие экстремистской деятельности". За помощь в захвате заложников и создании вооруженных групп предлагают давать от 15 до 20 лет.

Минимальный срок за теракты и создание незаконного вооруженного формирования поднимут с 8 до 10 лет, за пособничество - с 10 до 15 лет. Для публичных призывов к терроризму установят минимальный штраф - 100 тысяч рублей. Если призывы распространяют через интернет, минимальный срок составит 5 лет.

За участие в террористической организации предлагают назначать от 10 до 20 лет лишения свободы (сейчас - от 5 до 10). За умолчание о серьезных преступлениях хотят наказывать до 3 лет тюрьмы либо штрафом 200-500 тысяч рублей; исключение - если преступление совершил супруг или близкий родственник.

Склонение к экстремизму и вербовку планируют наказывать сроками 5-8 лет, при использовании служебного положения - 8-15 лет, с возможным штрафом.

Возраст привлечения к уголовной ответственности за ряд преступлений хотят снизить до 14 лет. Муниципалитеты обяжут разрабатывать профилактические программы и следить за антитеррористической защищенностью муниципальных объектов.

Ирина Яровая отметила, что поправки нужны для надежной защиты общества от опасных преступлений, а Россия выступает за создание международной коалиции против терроризма.