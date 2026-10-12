В России хотят строже наказывать за терроризм и экстремизм

12 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика Южный ФО В России Северо-Кавказский ФО
Фото:Накануне.RU

В России хотят строже наказывать за терроризм и экстремизм

Правительство поддержало пакет антитеррористических законопроектов - их сейчас изучают в Госдуме. Документы подготовили Ирина Яровая и Виктор Озеров. Цель поправок - усилить ответственность за терроризм и экстремизм и ввести отдельное наказание за международный терроризм.

По проекту, международным терактом будут считать преступление за пределами России, если из‑за него оказались под угрозой российские граждане. За такой акт предлагают давать от 15 до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок. Если в результате атаки кто‑то погиб, наказание - от 18 до 20 лет либо пожизненное заключение. За финансирование терактов или вовлечение в них хотят назначать 10-15 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

В список новых преступлений добавят "несообщение о преступлении террористической направленности" и "содействие экстремистской деятельности". За помощь в захвате заложников и создании вооруженных групп предлагают давать от 15 до 20 лет.

Минимальный срок за теракты и создание незаконного вооруженного формирования поднимут с 8 до 10 лет, за пособничество - с 10 до 15 лет. Для публичных призывов к терроризму установят минимальный штраф - 100 тысяч рублей. Если призывы распространяют через интернет, минимальный срок составит 5 лет.

За участие в террористической организации предлагают назначать от 10 до 20 лет лишения свободы (сейчас - от 5 до 10). За умолчание о серьезных преступлениях хотят наказывать до 3 лет тюрьмы либо штрафом 200-500 тысяч рублей; исключение - если преступление совершил супруг или близкий родственник.

Склонение к экстремизму и вербовку планируют наказывать сроками 5-8 лет, при использовании служебного положения - 8-15 лет, с возможным штрафом.

Возраст привлечения к уголовной ответственности за ряд преступлений хотят снизить до 14 лет. Муниципалитеты обяжут разрабатывать профилактические программы и следить за антитеррористической защищенностью муниципальных объектов.

Ирина Яровая отметила, что поправки нужны для надежной защиты общества от опасных преступлений, а Россия выступает за создание международной коалиции против терроризма.

Теги: терроризм, преступления, экстремизм


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети