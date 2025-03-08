В Южной Корее отпустили президента

В Южной Корее принято решение отпустить из-под ареста президента Юн Сок Ёля.

Решение принял Центральный райсуд Сеула, пишет "Рёнхап".

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Следователи и полиция в третий раз пришли к резиденции Юн Сок Ёля после того, как суд продлил действие предыдущего ордера на его арест. Политик скрывался и не выходил на улицу. На защиту Юн Сок Ёля встала служба безопасности президента и военные, которые блокировали входы в резиденцию Ханнам-дон. Для ареста пришлось использовать стремянки, чтобы залезть в окна здания.