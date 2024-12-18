В Южной Корее президент не явился на допрос

Руководитель Южной Кореи Юн Сок Ёль не явился на допрос в полицию.

Многочисленные попытки доставить повестку ранее на этой неделе не увенчались успехом, поскольку президентская канцелярия отказалась ее принять. Руководитель Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) О Дон Вон считает, что повестка была отклонена "преднамеренно", и что его ведомство в скором времени предпримет "законные" шаги в ответ. Схожим образом президент отреагировал и на повестку прокуратуры, которая ведет параллельное расследование по делу о военном положении, пишут "Ведомости".

Напомним, ранее Демократическая партия отказалась согласовать бюджет, инициировала расследования коррупционных дел против президента, также готовился импичмент против людей президента в правительстве. В ответ президент Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

3 декабря здание парламента было заблокировано военными, однако Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за отмену военного положения. Военные покинули парламент, опасаясь дальнейших обвинений в мятеже. Президент Южной Кореи сообщил, что на заседании кабмина отменит военное положение.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен взял на себя ответственность за хаос, вызванный введением чрезвычайного военного положения и подал президенту заявление об отставке. В тот же день шесть оппозиционных политических партий Южной Кореи подали ходатайство об импичменте президента Юн Сок Ëля.