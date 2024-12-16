В Южной Корее суд назначил слушание по импичменту президенту

Суд в Южной Корее вскоре начнёт рассмотрение импичмента, который депутаты объявили президенту страны Юн Сок Ёлю.

Конституционный суд страны проведет предварительное слушание по этому поводу 27 декабря. Президент уведомлен об этом, при этом его присутствие на предварительном слушании необязательно, пишет "Интерфакс".

Напомним, ранее Демократическая партия отказалась согласовать бюджет, инициировала расследования коррупционных дел против президента, также готовился импичмент против людей президента в правительстве. В ответ президент Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

3 декабря здание парламента было заблокировано военными, однако Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за отмену военного положения. Военные покинули парламент, опасаясь дальнейших обвинений в мятеже. Президент Южной Кореи сообщил, что на заседании кабмина отменит военное положение.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен взял на себя ответственность за хаос, вызванный введением чрезвычайного военного положения и подал президенту заявление об отставке. В тот же день шесть оппозиционных политических партий Южной Кореи подали ходатайство об импичменте президента Юн Сок Ëля.