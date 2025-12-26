Для экс-главы Южной Кореи запросили 10 лет

Гособвинение запросило для бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля 10 лет. Речь идёт об обвинении в воспрепятствовании правосудию.

Ему вменяют создание помех расследованию в январе, когда политик не дал следователям задержать себя, а также "нарушил права девяти членов кабмина, которые не были вызваны на заседание для рассмотрения его плана введения военного положения", приводит "Ъ" данные Yonhap.

Напомним, в декабре 2024 г. Демократическая партия отказалась согласовать бюджет, инициировала расследования коррупционных дел против президента, также готовился импичмент против людей президента в правительстве. В ответ президент Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

3 декабря здание парламента было заблокировано военными, однако Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за отмену военного положения. Военные покинули парламент, опасаясь дальнейших обвинений в мятеже. Президент Южной Кореи сообщил, что на заседании кабмина отменит военное положение.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен взял на себя ответственность за хаос, вызванный введением чрезвычайного военного положения и подал президенту заявление об отставке. В тот же день шесть оппозиционных политических партий Южной Кореи подали ходатайство об импичменте президента Юн Сок Ëля.