Бывшему президенту Южной Кореи вменили пособничество КНДР

Бывшему южнокорейскому лидеру Юн Сок Ёлю вменили злоупотребление властью и пособничество вражескому государству, то есть КНДР.

По версии следствия, экс-президент приказал нанести удар беспилотником по Пхеньяну, чтобы спровоцировать КНДР на военные действия и создать предлог для введения военного положения. Падение БПЛА, утверждает обвинение, привело к утечке военной тайны, приводит "Ъ" данные "Рёнхап".

Напомним, в декабре 2024 г. Демократическая партия отказалась согласовать бюджет, инициировала расследования коррупционных дел против президента, также готовился импичмент против людей президента в правительстве. В ответ президент Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

3 декабря здание парламента было заблокировано военными, однако Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за отмену военного положения. Военные покинули парламент, опасаясь дальнейших обвинений в мятеже. Президент Южной Кореи сообщил, что на заседании кабмина отменит военное положение.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен взял на себя ответственность за хаос, вызванный введением чрезвычайного военного положения и подал президенту заявление об отставке. В тот же день шесть оппозиционных политических партий Южной Кореи подали ходатайство об импичменте президента Юн Сок Ëля.