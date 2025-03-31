"Пора включить разум": Глава екатеринбургских "Мирных жителей" выступила против мусорного полигона в Сысерти

Пикеты против мусорного полигона в Сысертском районе продолжаются в Екатеринбурге. К стенам резиденции губернатора вышла председатель екатеринбургской общественной организации "Мирные жители" Екатерина Лахтикова.

"Я против мусорного полигона в Сысерти. Это единственные плодородные земли, что у нас остались. Пора включать разум в вопросах экологической безопасности", - заявила Екатерина.

Напомним, что прошлый пикет прошел в день представления общественности врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Тогда же противники мусорного полигона обратились к новому руководящему лицу с просьбой разобраться в ситуации и помочь сохранить земли, которые до недавнего времени долгие годы считались сельхозугодиями. Тогда же у резиденции удалось "поймать" бывшего губернатора Евгения Куйвашева, который заявил, что место под мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг" все еще не выбрано.

В эти выходные в Сысерти прошло массовое мероприятие, где против строительства полигона в районе выступили не только жители Свердловской области, но и Челябинской. Изначально планировалось, что высказаться приедет не более 100 человек, однако под конец массового пикета, можно было насчитать порядка 500 протестующих.

Отметим, что по итогам зимнего исследования, Свердловская область в "Национальном экологическом рейтинге" заняла последнее 83-место среди всех российских территорий.