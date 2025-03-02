В Абхазии выбрали президента

По итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал вице-президент Бадра Гунба. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан.

"По результатам предварительного подсчета голосов кандидат в президенты Бадра Гунба набрал 54,73% голосов, его оппонент Адгур Ардзинба – 41,54%", - приводит слова Маршана "Интерфакс".

Глава ЦИК уточнил, что за Гунбу проголосовали 54 тысячи 954 человек, а за Ардзинбу – 41 тысяча 708 избирателей.

Напомним, что досрочные президентские выборы в Абхазии проходили в феврале. В первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, после чего был объявлен второй тур.