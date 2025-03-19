Депутаты Сысертской думы обжалуют решение суда по референдуму, который выиграли активисты

Депутаты Сысертской городской думы подали апелляционную жалобу на решение Сысертского районного суда первой инстанции по референдуму, который в начале февраля выиграли активисты. Об этом сообщается на странице сообщества "Щит малой Родины", активисты которого выступают против строительства мусорного полигона возле деревни Андреевка.

Напомним, что инициативная группа, которую с четвертой попытки зарегистрировала Сысертская избирательная комиссия, предлагала вынести на местный референдум вопрос: "Поддерживаете ли вы создание на территории Сысертского городского округа комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами для нужд муниципального образования "город Екатеринбург" и Екатеринбургской агломерации…".

26 сентября большинством голосов депутаты решили не допускать граждан до заседания, сославшись на озвучивание личных данных этих же граждан. В тот день впервые за 8 лет заседание сделали закрытым. Когда уральцы заявили о нарушении их прав и стали прямо в зале записывать обращение к президенту, в гордуму вызвали полицию, пожаловавшись на якобы "ворвавшуюся в здание толпу". Подробнее о том, как в гордуме прошло заседание 26 сентября мы писали ранее.

Позднее депутат Сысертской муниципальной думы Алексей Бондарев обратился в суд и помог оспорить решение своих коллег об отказе в проведении местного референдума. Позднее противники полигона заявили о разглашении их личных данных председателем городской думы. Ранее активисты передали сотни писем против мусорного полигона в Генпрокуратуру и Следственный комитет России.