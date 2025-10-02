Защита экс-вице-губернатора Олега Чемезова обжаловала арест

Адвокат бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Мария Кириллова обжаловала меру пресечения в виде ареста.

Как сообщила Накануне.RU сама Кириллова, жалоба была подана сегодня.

Напомним, что бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве по делу "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК), которую через приватизированное "Облкоммунэнерго" контролировала "Корпорация СТС" Артема Бикова и Аленксея Боброва. Чемезову, как и остальным фигурантам, вменяют участие в коррупции при распределении субсидий, выделявшихся теплоснабжающей компании в рамках концессионного соглашения.

Олег Чемезов был арестован решением Верх-Исетского суда Екатеринбурга до 15 ноября текущего года по обвинению в мошенничестве. В тот же де в суде всплыло имя бывшего губернатора Евгения Куйвашева, досрочно сложившего свои полномочия. Подробнее о том, как проходил суд и о деталях дела мы писали ранее.