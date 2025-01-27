Жить в 3 км от свалки. В Екатеринбурге возобновились пикеты против мусорного полигона в Сысерти

В Екатеринбурге возобновились пикеты противников строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" в Сысертском муниципальном округе. В этот раз к резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вышел житель Верхней Боевки, которая находится всего в 3 км от будущего, как его называют местные власти, "эко-кластера".

Протестующий призывает главу региона выйти на диалог с жителями Сысертского района. На его плакате написано: "Нет мусорному полигону! Губернатор, выходи на диалог!"

Напомним, что выйти на диалог с противниками строительства чиновникам поручили и в Минприроды РФ, заслушав аргументы представителя инициативной группы. В министерстве также поручили местным чиновникам организовать рабочую группу по вопросу строительства, куда должны войти и активисты.

В состав проекта входят мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 700 тыс. тонн в год и полигон ТКО, рассчитанный на 600 тыс. тонн. Все это должно уместиться на площади примерно в 120 га, еще порядка 700 га составит охранная зона вокруг объектов.

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку.

Недавно бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова арестовали по делу о коррупции. В чем суть обвинения пока не сообщается, однако многие считают, что речь как раз может идти в том числе и о строительстве мусорного полигона.