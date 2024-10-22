В МинЖКХ объяснили, почему именно в Сысертском районе должны построить мусорный полигон "Екатеринбург-Юг"

В министерстве ЖКХ Свердловской области объяснили решение построить мусороперерабатывающий завод "Екатеринбург - Юг" именно в Сысертском районе. Однако местные жители нашли в доводах ведомства несостыковки. Например, по данным министерства, в регионе вообще нет подходящего места для строительства завода, но почему-то из 26 вариантов все равно была выбрана именно сысертская территория.

Инициативная группа, выступающая против строительства мусорного полигона, опубликовала в социальных сетях документ от МинЖКХ региона, в котором утверждается, что для завода "Екатеринбург - Юг" рассматривалось 26 площадок не менее 150 га, и расположенных на удалении до 100 км от Екатеринбурга. Все они были выбраны в соответствии с п.5 ст. 12 ФЗ от 24.06.1998 г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". В нем сказано, что захоронение отходов запрещается:

в границах населенных пунктов;

лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах;

в водоохранных зонах и на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения.

Среди 26 вариантов, определившихся в 2021 году, в первую очередь рассматривали земли промышленного значения. Однако, по данным МинЖКХ, почти все они находятся в границах населенных пунктов или рядом с ними, так как именно там проживали потенциальные кадры. От земель промышленного назначения пришлось отказаться.

"Согласно информации, имеющейся в распоряжении Управления, на территории муниципальных образований Белоярский городской округ, Сысертский городской округ, Полевской городской округ, городской округ Дегтярск, городской округ Ревда, городской округ Среднеуральск, городской округ Верхняя Пышма земельных участков площадью не менее 150 гектаров, пригодных для размещения объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами для муниципального образования город Екатеринбург и Екатеринбургской агломерации и соответствующих требованиям, установленным 89-ФЗ, не имеется", - говорится в документе.

В министерстве отметили, что на территориях вышеуказанных муниципалитетов много водных объектов, водоохранных зон и зон затопления/подтопления. Именно поэтому, в связи с дефицитом промышленных земель, было решено рассматривать территории, которые не включали бы ограничения, установленные природоохранным законодательством РФ.

Затем министерство сообщает, что такой территорией является участок в Сысертском городском округе возле деревни Андреевка. Также в документе отмечают, что этот участок не включен в перечень земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, "использование которых для целей, не связанных сельскохозяйственным производством, не допускается".

Инициативную группу интересует, куда делись другие рассматриваемые участки, и почему среди них так удачно была выбрана собственность ОАО КБ "Агропромкредит", связанного с бизнесменом Алексеем Бобровым? Стоит напомнить, что именно он является бенефициаром компании "Экологические системы", которая и будет осуществлять строительство завода.

"Пишут, что во многих районах, в том числе в Сысертском районе, земельных участков, пригодных для строительства объекта НЕТ! И даже обосновывают почему. И далее пишут, что в настоящее время рассматривается земельный участок в Сысертском районе. Они сами себе противоречат. Много вопросов, на которые нет ответов. Где 26 площадок, рассматриваемых чиновниками под объект? Где и в каком виде экономическое обоснование выбора площадки в Сысертском районе (конечно, кроме предложения Нисковских (мэр) и Тугбаева (председатель гордумы))?" - пишут представители инициативной группы.

Они отмечают, что не против самого завода, но против его строительства в ущерб природе и здоровью местных жителей. Напомним, что вопреки заявлениям чиновников, ближайшие населенные пункты от будущего "Екатеринбург - Юг" находятся всего в примерно 1-3 км от д. Андреевка и п. Щелкун соответственно.

"Туризм, сельское хозяйство - вот, что мы отстаиваем. Мы не против чего-то, мы ЗА природу, район, жизнь и добро! В течение последнего года Сысертский район, в основном, попадает в новости в контексте возможного строительства мусорного полигона, ставящего под удар его туристическую привлекательность", - заявляют противники строительства.

Отметим, что в документе МинЖКХ также в качестве аргумента в пользу выбранного участка напоминают о победе банка "Агропромкредит", который смог отстоять в суде свое право распоряжаться сельхозземлей перед Роспотребнадзором. Это значит, что владелец участка может свободно передать его под строительство завода. Но также стоит напомнить, что сразу после этого руководитель Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Анатолий Литовченко заявил, что решение суда 100% будет обжаловано. После этого он также сообщил о намерении ведомства с 2025 года начать изымать все земли сельхозназначения, которые не используются по назначению.

Об этом суде и всех спорных моментах в деле Накануне.RU писало ранее. Ранее эксперт рассказал Накануне.RU, что лучшим местом для полигона стал бы Березовский.

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства уже попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Затем дело дошло до угроз населению со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. А совсем недавно и глава Екатеринбурга Алексей Орлов успел напугать уральцев повышением тарифов в случае переноса объекта на другое место.