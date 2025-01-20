Генпрокуратуру просят проверить законность приказа экс-министра Смирнова по полигону "Екатеринбург-Юг"

Президент фонда "Зеленый Урал" Никита Соловьев направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить законность приказа №815 министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 27 декабря 2024 года. Как сообщил Соловьев в своем Telegram-канале, этим приказом теперь уже экс-министр Николай Смирнов внес изменения в территориальную схему обращения с отходами ТКО и утвердил кадастровый квартал в Сысертском районе в качестве площадки для строительства полигона "Екатеринбург-Юг".

Глава фонда напомнил, что с августа 2023 года местные жители выступают против этого строительного проекта. Управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку, выявив длительное неиспользование земельного участка.

"Позиция Фонда "Зеленый Урал" и местных жителей ясна: подобному полигону в Сысертском районе нет места. Это аграрный и туристический край, и ставить под угрозу его будущее неуместно. Подписанный приказ вызывает удивление и демонстрирует полное пренебрежение интересами местных жителей. Более того, он может стать основанием для возбуждения уголовного дела в связи с личной заинтересованностью Николая Смирнова", - отметил Соловьев.

Он выразил надежду, что Генпрокуратура проведет тщательную проверку и примет решение в интересах людей.

Как мы сообщали ранее, бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов за несколько дней до своего увольнения из министерства согласовал проект строительства мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг", который станет крупнейшим в УрФО. Сам Смирнов, по сведениям источников, теперь готовится перейти на работу в АО "Облкоммунэнерго", которое связывают с деятельностью бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Структуры этих же бизнесменов занимаются и проектом мусорного полигона в Сысертском округе.

Алексей Бобров и Николай Смирнов на встрече с жителями Сысерти в сентябре 2023 года:



Между тем, уже двое замов Смирнова "засветились" в коррупционных скандалах. Замминистра Андрей Кислицын был задержан в апреле 2024 года вместе с советником по GR свердловского филиала "Энергосбыт Плюс" Павлом Мякишевым. По версии следствия, Мякишев пытался передать Андрею Кислицыну взятку в размере 700 тыс. рублей в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты. Спустя несколько месяцев, в августе 2024 года, появилась информация о проведении обысков у первого замминистра Игоря Чикризова и бывшего начальника отдела реализации государственных и инвестиционных программ регионального минЖКХ Елены Васильевой. Уже в декабре прошлого года замглавы ведомства покинул свой пост. Официально его отставка объяснялась состоянием здоровья, но ряд собеседников издания связывают ее со скандалом на фоне внимания силовиков.