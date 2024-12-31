Еще больше: Кравцов решил увеличить число школьных олимпиад

Число школьных олимпиад увеличится еще больше. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос о включении в перечень предметов Всероссийской олимпиады школьников арабского языка, а также робототехники и искусственного интеллекта. Сейчас проводятся олимпиады по английскому, испанскому, итальянскому, китайскому, немецкому и французскому языкам. А недавно в России прошла первая межрегиональная школьная олимпиада по арабскому языку для учеников 5–11-х классов с призом в виде образовательной стажировки в ОАЭ.

Кравцов сказал, что российские школьники успешно выступают на международных соревнованиях, что подтверждается количеством завоеванных наград в последние годы. Так, по результатам международных школьных олимпиад в 2024 году Россия вошла в пятерку лучших в мире — у наших школьников 31 золотая медаль, девять серебряных и две бронзовые.

При этом количество олимпиад, в которых добровольно-принудительно заставляют участвовать почти всех школьников (обычно они проводятся в интернете), является предметом нареканий со стороны родителей, которые жалуются, что у детей просто отнимают их свободное время или то время, которое они могли бы позаниматься уроками. Но в ближайшее время олимпиад может стать на три больше. И если арабский мало кого коснется, то две других олимпиады вполне могут.

На днях вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал, что учителя будут получать денежное вознаграждение за "выдающиеся результаты" своих учеников. Видимо, имеются в виду успехи на олимпиадах. Вопрос прорабатывается с ФНС.

Учитель информатики и глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов отмечает, что в подавляющем большинстве случаев "выдающиеся результаты" достигаются усилиями родителей, репетиторов и преподавателей допобразования, потому что победы на олимпиадах - это особый вид "спорта высоких достижений", которые никогда не достигаются обычными учителями в обычных школах. Поэтому для массового образования олимпиады ничего не дают.

"Вы много "выдающихся" находили, например, в школах Тувы, якобы избавившейся от трехсменной работы, или в школах Бурятии, где учителями физики числятся преподаватели физической культуры зачастую? Вы кого поощрять-то собрались, Дмитрий Николаевич? И почему этот вопрос обсуждается с... налоговой, а не с педагогами и директорами школ?" - недоумевает эксперт.

Чрезмерное количество олимпиад и прочих мероприятий в школах раскритиковал в одном из последних выпусков "Бесогона" режиссер Никита Михалков, который цитировал письмо учительницы из Старого Оскола, возмущенной ненормальными условиями для учебного процесса и решившей покинуть школу.

О перегрузке школьников недавно заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.