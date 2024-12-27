27 Декабря 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Сумма первого взноса по ипотеке на "однушку" подошла к 80% стоимости

Растёт сумма первого взноса, который следует внести при оформлении ипотечного кредита в мегаполисе. Чтобы получить такой заём на "однушку", надо принести с собой от 53,7% до 77,4% стоимости жилья.
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В Нижнем Новгороде этот показатель составляет 77,4%, в Казани – 77%. На третьем месте Волгоград, где на первый взнос надо накопить 73,6% от стоимости "однушки" в новостройке. Среди 16 российских городов-миллионников самая лучшая ситуация в Красноярске: там надо принести в банк 53,7% стоимости квартиры, пишет РБК.

Это произошло на фоне того, что банки в России начали искусственно завышать ставки при выдаче ипотечных кредитов. Отмечаются случаи, когда финансовые организации выдают дополнительную часть ипотеки к льготной программе под крайне большой процент, например под 100%. Граждане берут такие комбинированные ссуды, так как стоимость жилья превышает максимально допустимый порог по льготной ипотеке. Также банки стали включать дополнительные комиссии или увеличивать первоначальный взнос, повышая таким образом маржинальность ипотеки. В Центробанке России подтвердили, что в последнее время эти практики распространились и регулятор с ними борется.

К началу декабря средний чек по льготному ипотечному кредитованию превысил максимальные 6 млн руб. Таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По условиям самой массовой госпрограммы для семей с детьми, именно эта величина кредита — 6 млн руб. — предельная для всех регионов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где лимит - 12 млн. По словам экспертов, кредиты на жилье с господдержкой все чаще в установленные рамки не попадают и превышающую часть приходится выдавать по рыночным ставкам ("комбо-ипотека"). Сейчас они могут превышать 30%. При этом участники рынка могут дополнительно завышать их.

Теги: Миллионник, мегаполис, ипотека, "однушка", стоимость


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