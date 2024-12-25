25 Декабря 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россиянам уже не хватает суммы кредита по льготной ипотеке

К началу декабря средний чек по льготному ипотечному кредитованию превысил максимальные 6 млн руб.

Таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По условиям самой массовой госпрограммы для семей с детьми, именно эта величина кредита — 6 млн руб. — предельная для всех регионов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где лимит - 12 млн. По словам экспертов, кредиты на жилье с господдержкой все чаще в установленные рамки не попадают и превышающую часть приходится выдавать по рыночным ставкам ("комбо-ипотека"). Сейчас они могут превышать 30%. При этом участники рынка могут дополнительно завышать их.

Как заявил экономист Андрей Бархота, превышение чека над границами госпрограмм подтверждает, что цены на жилье растут ускоренными темпами, обгоняя среднюю инфляцию по стране. По его словам, стоимость квадратного метра в уходящем году выросла на 15-25%, а доступность жилья снизилась еще сильнее с учетом резкого роста ставок по кредитам, сообщают "Известия".

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что банки в России начали искусственно завышать ставки при выдаче ипотечных кредитов. Отмечаются случаи, когда финансовые организации выдают дополнительную часть ипотеки к льготной программе под крайне большой процент, например под 100%.

Теги: кредиты, ипотека, жилье, недвижимость


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