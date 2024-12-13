Банки увеличили ставки по ипотеке до 100%

Банки в России начали искусственно завышать ставки при выдаче ипотечных кредитов.

Отмечаются случаи, когда финансовые организации выдают дополнительную часть ипотеки к льготной программе под крайне большой процент, например под 100%, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

Граждане берут такие комбинированные ссуды, так как стоимость жилья превышает максимально допустимый порог по льготной ипотеке. Также банки стали включать дополнительные комиссии или увеличивать первоначальный взнос, повышая таким образом маржинальность ипотеки. В Центробанке России подтвердили, что в последнее время эти практики распространились и регулятор с ними борется, сообщают "Известия".

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что цены на новостройки в России скоро начнут снижаться из-за большого количества нераспроданных квартир.