25 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Пожар в ТЦ во Владикавказе полностью потушен

Пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе полностью потушили. Об этом в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло

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"10:15 - полная ликвидация пожара в ТЦ "Алания Молл", — говорится в сообщении.

В пожаре погибла женщина. Она находилась внутри здания. По словам Меняйло, состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики.

Всего пострадали 13 человек. Большинство — сотрудники ТЦ. Посетителей в здании еще не было.

Предварительно, газовый баллон взорвался в кафе на фудкорте в торговом центре, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что есть угроза обрушения здания.

Теги: пожар, владикавказ


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Развитие сюжета:

Ранее 25.12.2024 12:04 Мск Причина взрыва в ТЦ во Владикавказе - точно не беспилотник
Ранее 25.12.2024 11:50 Мск Ущерб от пожара в "Алании Молл" оценён в 80-400 миллионов

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