25 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Причина взрыва в ТЦ во Владикавказе - точно не беспилотник

Причина взрыва в ТЦ во Владикавказе - точно не беспилотник. Об этом сообщил журналистам на месте происшествия глава региона Сергей Меняйло, сообщает ТАСС.

"То, что это не газ, это понятно. То, что взрыв произошел внутри - это тоже уже понятно. Самое главное - установить причину взрыва", - сказал он.

По словам главы региона, причину взрыва будут устанавливать специалисты.

Министр здравоохранения республики Сослан Тебиев сообщил, что других обращений от возможных пострадавших в результате пожара пока не поступало.

По данным администрации города, крупный торговый центр расположен в Северо-Западном районе Владикавказа.

Взрыв прогремел сегодня утром, сообщают "Известия". В ТЦ вынесло огромное количество окон.

В результате погибла 57-летняя женщина, которая работала уборщицей и пришла раньше перед открытием.

Всего пострадали 13 человек. Большинство пострадавших — сотрудники ТЦ. Посетителей в здании еще не было.

Теги: взрыв, владикавказ, меняйло


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