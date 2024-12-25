Взрыв прогремел в ТЦ во Владикавказе

Взрыв прогремел в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, сообщают "Известия".

Как пишут в соцсетях, в ТЦ вынесло огромное количество окон, из здания идёт дым.

В результате взрыва погибла 57-летняя женщина, которая работала уборщицей и пришла раньше перед открытием, сообщает Baza.

Всего пострадали 13 человек. Большинство пострадавших — сотрудники ТЦ. Посетителей в здании еще не было.

Предварительной причиной взрыва стало скопление газа в здании на четвертом этаже.

Ранее в Нижнем Новгороде беспилотник упал на территорию академии МВД. Взрыва не было, никто не пострадал, разрушений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Там добавили, что после объявления о необходимости пройти в укрытие курсанты спустились на цокольный этаж. БПЛА изъяли спецслужбы. Отмечается, что беспилотник небольшого размера - меньше метра.