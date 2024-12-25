Ущерб от пожара в "Алании Молл" оценён в 80-400 миллионов

Названа возможная сумма ущерба от пожара, который произошёл во Владикавказе, в ТЦ "Алания Молл". Он может составить от 80 до 400 млн руб.

Среди факторов, влияющих на оценку ущерба, есть необходимость восстановления работоспособности инженерных систем, проверки несущей способности, огнестойкости строительных конструкций, которые подверглись нагреву, их усиления по результатам, сказал "Интерфаксу" вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

В пожаре погибла женщина. Она находилась внутри здания. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, состояние ещё одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики. Всего пострадали 13 человек. Большинство — сотрудники ТЦ. Посетителей в здании еще не было.