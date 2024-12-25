Женщина погибла во время взрыва в торговом центре во Владикавказе

Женщина погибла во время взрыва в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе. Она находилась внутри здания. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики.

Пожарные пытаются локализовать пожар. "Сильное задымление. Идет осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей", - написал Меняйло в Telegram-канале.

Baza сообщает, что всего пострадали 13 человек. Большинство пострадавших — сотрудники ТЦ. Посетителей в здании еще не было.

По информации МЧС, предварительная площадь пожара составляет 800 кв.м. Горят третий этаж и кровля ТЦ.

Предварительно, газовый баллон взорвался в кафе на фудкорте в торговом центре, сообщили ТАСС в оперативных службах.