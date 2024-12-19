"Паралич мышц": в ГКБ рассказали о состоянии заболевших ботулизмом екатеринбурженок

В больнице рассказали о состоянии заболевших ботулизмом жительниц Екатеринбурга. Врачи продолжают бороться за их жизни.

Напомним, пострадали две родственницы, которые употребляли рыбную консерву – шпроты в масле торговой марки "ТМ "За Родину", изготовленные калининградским ООО Рыбзавод "За Родину". Со слов одной из них, шпроты были куплены на мини-рынке возле ДК ВОС у неизвестного с грузовой машины.

В дальнейшем остатки консервы были исследованы в лаборатории, в продукции выявлен ботулотоксин. Он был обнаружен и в крови заболевших екатеринбурженок. Роспотребнадзор проводит расследование. Также инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГКБ №40 Екатеринбурга, 16 декабря в приемное отделение инфекционной службы больницы поступила 65-летняя женщина в тяжелом состоянии. У нее были признаки ботулизма: двоение в глазах, нечеткость зрения, затрудненное глотание и измененная речь, сухость во рту, слабость. Буквально в тот же день из центральной городской больницы №14 в ГКБ №40 была переведена дочь пациентки. Ее состояние потребовало искусственной вентиляции легких в реанимации.

"Обе пациентки при поступлении были в ясном сознании, но действие токсинов привело к параличу мышц, у одной – дыхательных, у другой – мышц диафрагмы, что вызвало парез желудка и кишечника", - рассказали в больнице.

Врачи провели комплексное лечение: ввели обеим женщинам противоботулиническую сыворотку, промыли желудок и кишечник, а также провели симптоматическую терапию. На третьи сутки пребывания в реанимации специалисты продолжают оценивать их состояние как тяжелое, с реальной угрозой для жизни.

Как добавили в ГКБ, случаи ботулизма проходят через инфекционную службу 1-2 раза в год и чаще всего отмечаются очень тяжелым течением.

Напомним, что сейчас в обстоятельствах заболевания екатеринбурженок разбирается Следственный комитет. По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело.