Смертельный номер? Экс-полпред УрФО Цуканов съел на камеру шпроты "За Родину", из-за которых екатеринбурженки заразились ботулизмом

Бывший полпред в УрФО Николай Цуканов, уроженец Калининградской области, ворвался в новостную повестку с весьма сомнительным предложением - поддержать российского производителя и купить шпроты в масле "За Родину", которыми не так давно отравились две жительницы Екатеринбурга. Чтобы доказать их безопасность, Цуканов на камеру съел бутерброд с двумя шпротинами и запил рюмкой водки.

В видео в своих соцсетях экс-полпред рассказывает, что хотел отправить калининградские шпроты солдатам на СВО, однако в какой-то момент продавцы как в магазинах, так и на маркетплейсах, отказались их ему продавать, несмотря на наличие. В маленьком магазинчике на рынке злополучную консерву все же удалось найти, после чего Цуканов решил выяснить, что за "жесткая акция", "захват" и "борьба с конкурентами" ведется в России. Тогда он и узнал о случае, произошедшем в Екатеринбурге.

"Никто не стал разбираться, почему, чем, когда они отравились и просто запретили продажу всей продукции. Я прекрасно понимаю, что такое для производителя, выпускать продукцию, которую ждут на каждом столе, ведь шпроты традиционно почти каждая семья покупает в канун Нового года. И вот эти миллионы банок, которые сегодня лежат на складах, которые не могут купить люди, нанесут прямой вред не только компании, но и каждой семье", - заявил Цуканов.

Он отметил, что специально нашел "ту злосчастную партию" от 13.09.2024 года, которой и отравились екатеринбурженки, и решил на камеру съесть продукцию и доказать, что со шпротами все нормально.

"На самом деле я не рискую, потому что я очень часто покупаю не только шпроты, но консервы, кильку с томатном соусе, жаренную: прекрасная еда, прекрасная закуска. И собственно, призываю всех это сделать. Сережа (руководитель группы компаний "За Родину" Сергей Лютаревич - прим.ред.), спасибо тебе огромное за эту продукцию. Но, обращаясь к калининградцам, да и не только к калининградцам, я бы попросил, ребята, давайте поддержим нашу продукцию. Давайте купим каждый по паре банок перед Новым годом. Я убежден, что Роспотребнадзор и все остальные разберутся, по какой причине кто отравился. Я желаю им только здоровья. Но, тем не менее, мы должны поддержать наших калининградцев", - заявил Цуканов.

Накануне.RU напоминает, что пострадавшие приобрели консерву на мини-рынке возле ДК ВОС в Екатеринбурге у неизвестного с грузовой машины. В дальнейшем остатки консервы были исследованы в лаборатории, в продукции выявлен ботулотоксин. Он был обнаружен и в крови заболевших.

Ранее в ГКБ отмечали, что случаи ботулизма проходят через инфекционную службу 1-2 раза в год и чаще всего отмечаются очень тяжелым течением. Когда пациентки поступили в больницу, обе были в сознании, но действие токсинов привело к параличу мышц, у одной – дыхательных, у другой – мышц диафрагмы, что вызвало парез желудка и кишечника. Мы подробнее писали о том, чем обернулся ужин екатеринбурженок.