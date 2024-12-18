18 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге обнаружили ботулизм: пострадавшие в тяжелом состоянии

Роспотребнадзор расследует случаи заболевания ботулизмом в Екатеринбурге. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, заболевшими оказались две родственницы. Установлено, что они употребляли рыбную консерву.

По данным ведомства, это "Пищевая рыбная продукция. Рыбные консервы стерилизованные "Шпроты в масле из балтийской кильки тушки".

  • Торговая марка – "ТМ "За Родину".
  • Дата изготовления – 13.09.2024 год.
  • Изготовитель: ООО Рыбзавод "За Родину" (238345, Россия, Калининградская обл., город Светлый, поселок Взморье, ул. Заливная, д. 2 А, этаж 2, кабинет 1); место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 238345, Россия, Калининградская обл., город Светлый, поселок Взморье, ул. Заливная, д. 2 А.

Со слов одной из пострадавших, злополучная консерва была куплена на мини-рынке возле ДК ВОС в Екатеринбурге у неизвестного с грузовой машины. Остатки консервы были исследованы в лаборатории, в результате в продукции выявлен ботулотоксин. Он был обнаружен и в крови заболевших.

По данным Роспотребнадзора, состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Расследование продолжается. Для розыска продавца информация уже направлена в правоохранительные органы.

"При выявлении указанной продукции (именно с датой изготовления 13.09.2024 г.) просим проинформировать управление Роспотребнадзора по Свердловской области по телефону: 8 (343) 270-15-91", - добавили в ведомстве.

Шпроты в масле, от которых могли заразиться ботулизмом жители Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, этим летом в России произошла массовая вспышка ботулизма. Очаги заражения фиксировали в Москве, Казани и Нижнем Новгороде, а позже еще в нескольких регионах. Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 417 человек, двое умерли. Причиной отравления стал салат с консервированной фасолью из службы доставки.

Выяснилось, что предприятие, где производили продукты, которыми отравились люди, находилось в промышленной зоне рядом со свалкой. Потерпевшими по делу о массовом заражении ботулизмом были признаны более 100 человек. Осенью в суд были поданы первые иски.

Теги: ботулизм, заболевание, Роспотребнадзор, консервы, Екатеринбург


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