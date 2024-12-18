Х5 приостановила продажу шпрот "За Родину" после случаев заболевания ботулизмом

Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") приостановила продажи шпрот торговой марки "За Родину" во всех магазинах России после информации об отравлении продуктом в Екатеринбурге. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

Также заблокированы поставки товара на распределительные центры до итогов проверки. Компания направила товар на лабораторные исследования.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор расследует случаи заболевания ботулизмом в Екатеринбурге. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Заболевшими оказались две родственницы. Установлено, что они употребляли рыбную консерву, а именно - шпроты в масле торговой марки "ТМ "За Родину", которые изготовлены калининградским ООО Рыбзавод "За Родину".

Со слов одной из пострадавших, злополучная консерва была куплена на мини-рынке возле ДК ВОС в Екатеринбурге у неизвестного с грузовой машины. Остатки консервы были исследованы в лаборатории, в результате в продукции выявлен ботулотоксин. Он был обнаружен и в крови заболевших.