19 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Заболевшие ботулизмом жительницы Екатеринбурга находятся в реанимации

Силовики организовали проверку после случаев заболевания ботулизмом в Екатеринбурге. Пострадавшие находятся в реанимации.

Напомним, пострадали две родственницы, которые употребляли рыбную консерву – шпроты в масле торговой марки "ТМ "За Родину", изготовленные калининградским ООО Рыбзавод "За Родину". Со слов одной из них, злополучная консерва была куплена на мини-рынке возле ДК ВОС у неизвестного с грузовой машины.

В дальнейшем остатки консервы были исследованы в лаборатории, в продукции выявлен ботулотоксин. Он был обнаружен и в крови заболевших екатеринбурженок. Роспотребнадзор проводит расследование.

Шпроты в масле, от которых могли заразиться ботулизмом жители Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Также в ситуации разбираются правоохранители. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пострадали 37-летняя женщина и ее 65-летняя мать. Сейчас обе находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии.

"Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки", - добавили в ведомстве.

Между тем, ритейлер Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") уже приостановил продажи шпрот торговой марки "За Родину" во всех магазинах России после отравления в Екатеринбурге.

Теги: прокуратура, ботулизм, реанимация, проверка, Екатеринбург


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Развитие сюжета:

Ранее 19.12.2024 09:03 Мск Заболевание ботулизмом жительниц Екатеринбурга может привести к уголовному делу

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Ранее 18.12.2024 13:45 Мск В Екатеринбурге обнаружили ботулизм: пострадавшие в тяжелом состоянии

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