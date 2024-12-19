Заболевшие ботулизмом жительницы Екатеринбурга находятся в реанимации

Силовики организовали проверку после случаев заболевания ботулизмом в Екатеринбурге. Пострадавшие находятся в реанимации.

Напомним, пострадали две родственницы, которые употребляли рыбную консерву – шпроты в масле торговой марки "ТМ "За Родину", изготовленные калининградским ООО Рыбзавод "За Родину". Со слов одной из них, злополучная консерва была куплена на мини-рынке возле ДК ВОС у неизвестного с грузовой машины.

В дальнейшем остатки консервы были исследованы в лаборатории, в продукции выявлен ботулотоксин. Он был обнаружен и в крови заболевших екатеринбурженок. Роспотребнадзор проводит расследование.

Также в ситуации разбираются правоохранители. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пострадали 37-летняя женщина и ее 65-летняя мать. Сейчас обе находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии.

"Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки", - добавили в ведомстве.

Между тем, ритейлер Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") уже приостановил продажи шпрот торговой марки "За Родину" во всех магазинах России после отравления в Екатеринбурге.