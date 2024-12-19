Заболевание ботулизмом жительниц Екатеринбурга может привести к уголовному делу

К выяснению обстоятельств заболевания ботулизмом жительниц Екатеринбурга подключился Следственный комитет. Это может закончиться уголовным делом.

Ранее сообщалось, что пострадали две родственницы, которые употребляли рыбную консерву – шпроты в масле торговой марки "ТМ "За Родину", изготовленные калининградским ООО Рыбзавод "За Родину". Со слов одной из них, консерва была куплена на мини-рынке возле ДК ВОС у неизвестного с грузовой машины.

В дальнейшем остатки шпрот были исследованы в лаборатории, в продукции выявлен ботулотоксин. Он был обнаружен и в крови заболевших екатеринбурженок. Роспотребнадзор проводит расследование, также инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Теперь в ситуации будет разбираться Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, проводится проверка. Речь может идти о статье 238 УК РФ – "Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В ведомстве обещают установить все обстоятельства случившегося. Для определения тяжести вреда здоровью женщин проведут экспертные исследования. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что пострадали 37-летняя женщина и ее 65-летняя мать. Сейчас обе находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии.

Ритейлер Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") приостановил продажи шпрот торговой марки "За Родину" во всех магазинах России после отравления в Екатеринбурге.