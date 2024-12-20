В Екатеринбурге полиция разыскивает покупателей опасных шпрот, вызывающих ботулизм

Полиция Екатеринбурга ищет людей, купивших опасные шпроты на мини-рынке Сортировки. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, из-за ЧП с заражением ботулизмом двух местных жительниц после употребления рыбных консервов следственным подразделением отдела полиции №10 УМВД по Екатеринбургу расследуется уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

"Представители МВД проводят оперативные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к реализации и изготовлению данной продукции", - отметил полковник Горелых.

Напомним, пострадали две родственницы, которые употребляли рыбную консерву – шпроты в масле торговой марки "ТМ "За Родину", изготовленные калининградским ООО Рыбзавод "За Родину". Со слов одной из них, шпроты были куплены на мини-рынке возле ДК ВОС в Екатеринбурге у неизвестного с грузовой машины.

В дальнейшем остатки злополучной консервы были исследованы в лаборатории, в продукции выявлен ботулотоксин. Он был обнаружен и в крови заболевших. Роспотребнадзор проводит расследование. Также инцидентом заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.

Валерий Горелых призвал всех, кто приобретал такие рыбные консервы на указанном мини-рынке, обратиться в органы внутренних дел по телефонам +7 (343) 356-42-10 или 02 (102 по мобильному).

"Сотрудники ОВД также настоятельно рекомендуют не покупать продукты питания в сомнительных местах, с рук. Необходимо обращать внимание на внешний вид упаковки, наличие соответствующей маркировки, соблюдение сроков годности и условий хранения", - советует представитель полиции.

Ранее в больнице рассказали о состоянии заболевших ботулизмом жительниц Екатеринбурга. Врачи продолжают бороться за их жизни.