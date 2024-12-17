Фигуранты дела о сухпайках для армии пытались скрыть улики

Фигуранты уголовного дела о поставке некачественных армейских сухпайков предпринимали меры к сокрытию следов преступлений. Об этом говорится в судебных документах, передает РИА Новости.

Валерий Ковалевич, который проходит обвиняемым по делу, отказался признавать свою вину. Накануне ему продлили срок ареста.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ составляет около 1,3 миллиарда рублей. ТАСС пишет, что часть средств была изъята или арестована на счетах фигурантов дела. В частности, у Ковалевича было изъято 2 млн рублей. При этом сам он заявил, что это его личные сбережения.

Уголовное дело о некачественных сухпайках расследуется по уголовной статье "Присвоение или растрата". Подозреваемые по делу - топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината Эльвира Смирнова, Александр Михайленко и Валерий Ковалевич. По решению суда они отправлены под арест. Также обвинение по этому делу было предъявлено бизнесмену Игорю Котельникову, но он умер в СИЗО.

26 июля стало известно о задержании экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова и помещении его под арест. СМИ сообщили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Позднее адвокат сообщил, что Булгаков был допрошен по делу о сухпайках, однако его не наделили каким-либо статусом в рамках этого расследования.