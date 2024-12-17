Фигуранты дела о сухпайках для армии пытались скрыть улики

17 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Фигуранты дела о сухпайках для армии пытались скрыть улики

Фигуранты уголовного дела о поставке некачественных армейских сухпайков предпринимали меры к сокрытию следов преступлений. Об этом говорится в судебных документах, передает РИА Новости.

Валерий Ковалевич, который проходит обвиняемым по делу, отказался признавать свою вину. Накануне ему продлили срок ареста.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ составляет около 1,3 миллиарда рублей. ТАСС пишет, что часть средств была изъята или арестована на счетах фигурантов дела. В частности, у Ковалевича было изъято 2 млн рублей. При этом сам он заявил, что это его личные сбережения.

Уголовное дело о некачественных сухпайках расследуется по уголовной статье "Присвоение или растрата". Подозреваемые по делу - топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината Эльвира Смирнова, Александр Михайленко и Валерий Ковалевич. По решению суда они отправлены под арест. Также обвинение по этому делу было предъявлено бизнесмену Игорю Котельникову, но он умер в СИЗО.

26 июля стало известно о задержании экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова и помещении его под арест. СМИ сообщили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Позднее адвокат сообщил, что Булгаков был допрошен по делу о сухпайках, однако его не наделили каким-либо статусом в рамках этого расследования.

Теги: сухпайки, минобороны, валерий ковалевич


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.12.2024 14:57 Мск Не признал вину фигурант дела о сухпайках для армии
Ранее 31.10.2024 09:05 Мск Ущерб в 1,3 млрд рублей по делу о сухпайках для Минобороны не снижается
Ранее 12.08.2024 10:32 Мск Булгаков до задержания проходил свидетелем по делу о мошенничестве
Ранее 08.08.2024 03:03 Мск Экс-замминистра обороны Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве
Ранее 07.08.2024 10:31 Мск СМИ: ОПГ распределила роли в афере с сухпайками в деле Булгакова
Ранее 06.08.2024 08:09 Мск К делу генерала Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек
Ранее 31.07.2024 08:59 Мск Фигурант дела генерала Булгакова при разводе получил автомобиль Aston Martin
Ранее 29.07.2024 15:49 Мск Ущерб по делу бывшего замминистра обороны Булгакова составил 1,3 млрд рублей
Ранее 27.07.2024 12:55 Мск Арестованы активы и счета генерала Булгакова
Ранее 26.07.2024 15:36 Мск СМИ: Булгаков создал систему поставок в ВС некачественных продуктов
Ранее 26.07.2024 13:59 Мск Задержан экс-замминистра обороны Булгаков

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети