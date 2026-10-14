США второй раз за два дня не передали Киеву данные о пусках ракет ВС РФ

Киев выразил недовольство отсутствием разведданных от США относительно пусков российских ракет в сторону Киева. Как заявил советник главы офиса Зеленского Дмитрий Литвин, привычные каналы оповещения, через которые обычно поступала информация, второй раз не были задействованы.

Инцидент стал повторным за последние двое суток, что подтвердил Зеленский. В Вашингтоне сбой в передаче разведданных в ночь на 13 октября объяснили неблагоприятными метеоусловиями, пишет Politico. Украинская же сторона скептически относится к подобным оправданиям, допуская, что истинные причины могут быть иными. По данным СМИ, представители президента США Дональда Трампа на переговорах в Майами 9 октября намекали, что могут прекратить передачу разведданных, если Зеленский не прекратит налеты на российские НПЗ.

Ранее в ВСУ признали, что ракеты были зафиксированы радарами уже во время атаки, из-за чего сирена воздушной тревоги сработала с опозданием. И Киев намерен провести совместное расследование с западными партнерами по этому факту.

13 октября Минобороны РФ заявило об успешном поражении объектов ВПК и логистических узлов Украины, включая цеха по производству БПЛА и ремонтные депо.

Трамп накануне подчеркнул, что США продолжают оказывать разведывательную поддержку Украине, стремясь к скорейшему завершению военного конфликта. "Мы помогаем им найти окончательный ответ", — сказал он.