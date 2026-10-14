Зеленский снова набросился на Кличко

Отношения между Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко вновь сильно обострились, причем публично. Об этом пишет французская Le Monde, анализируя последние события.

Политики вступили в перепалку из-за качества подготовки Киева к предстоящей зиме. Зеленский резко раскритиковал мэрию в неэффективности, заявив, что Киев подготовлен к зиме даже хуже, чем прифронтовые территории и это недопустимо. А удары БПЛА приводят к коллапсу коммунальных систем, что вызывает справедливое недовольство киевлян, которые будто бы требуют сменить городские власти.

Кличко не остался в долгу. Он заявил, что администрация Зеленского ведет целенаправленную кампанию по дискредитации местного самоуправления, пытаясь отстранить его от управления столицей и поставить своих людей. Мэр напомнил, что работает в чрезвычайных условиях, и призвал не политизировать вопрос выживания города в корыстных интересах. Сам он видел Зеленского с начала СВО лишь раз, так как тот не считает нужным с ним встречаться, а выясняет отношения через СМИ, чтобы создать вокруг него негативный фон.

Недавно Кличко признал, что Киев готовится к выживанию зимой, ни о чем другом сейчас речь не идет. Как пишут украинские СМИ, Зеленский очень хочет убрать Кличко, но тот имеет поддержку Германии.

Президент РФ Владимир Путин назвал удары по объектам ВСУ в древнерусской столице "эффективными и своевременными".